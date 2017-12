UPDATE 2-Soccer-La Liga summaries

Dec 23 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, December 23 Deportivo Coruna 1 Florin Andone 59 Celta Vigo 3 Daniel Wass 3, Iago Aspas 40,53 Halftime: 0-2;Attendance: 27,877 - - - Valencia 0 Red Card: Simone Zaza 60 Villarreal 1 Carlos Bacca 24 Red Card: Manu Trigueros 83 Halftime: 0-1;Attendance: 39,181 - - - Real Madrid 0 Red Card: Dani Carvajal 63 Barcelona 3 Luis Suarez 54, Lionel Messi 64pen, Aleix Vidal 90+3 Halftime: 0-0;Attendance: 80,264 - - - Friday, December 22 Espanyol 1 Sergio Garcia 88 Atletico Madrid 0 Halftime: 0-0;Attendance: 19,327 - - - Real Betis 0 Red Card: Jordi Amat 34 Athletic Club 2 Raul Garcia 36pen, Zouhair Feddal 85og Halftime: 0-1;Attendance: 42,713 - - -