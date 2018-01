UPDATE 3-Copa del Rey Summaries

Jan 9 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Atlético Madrid (0) 3 Scorers: Y. Carrasco 57, K. Gameiro 74, Vitolo 81 Subs used: Antonio Montoro 46 (Hernández), Á. Correa 61 (Carrasco), Gameiro 62 (Diego Costa) Lleida Esportiu (0) 0 Yellow card: Gning 59, Cheng Hui 89 Subs used: José Luis Valiente 33 (Aitor Núñez), Jordi Martínez 57 (Javi López), Cheng Hui 77 (Joel Huertas) Aggregate score: 7-0 Attendance: 28033 Referee: Luis Miguel Montero de Lerma ................................................................. Valencia (1) 4 Scorers: L. Vietto 30, L. Vietto 48, N. Maksimović 54, L. Vietto 66 Yellow card: Toni Lato 81 Subs used: Dani Parejo 63 (Maksimović), Ferrán Torres 67 (Nacho Gil), Rodrigo 71 (Vietto) Las Palmas (0) 0 Yellow card: David García 90 Subs used: Aquilani 62 (Hernán), Borja Herrera 74 (Dani Castellano), Tana 80 (Halilović) Aggregate score: 5-1 Attendance: 27869 Referee: Jerónimo Montes García Navas ................................................................. Wednesday, January 10 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Formentera (1930/1830) Villarreal v Leganés (1930/1830) Real Madrid v Numancia (2130/2030) Thursday, January 11 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Cádiz (1930/1830) Levante v Espanyol (1930/1830) Barcelona v Celta de Vigo (2130/2030)