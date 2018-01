UPDATE 3-Copa del Rey Summaries

Jan 10 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Deportivo Alavés (0) 2 Scorers: E. Demirović 55, Alfonso Pedraza 90+1 Subs used: Alfonso Pedraza 78 (Demirović) Formentera (0) 0 Subs used: Adrián Riera 55 (Álvaro Muñiz), Álex Puertas 67 (Gabri Gómez), Samuel 75 (Ojeda) Aggregate score: 5-1 Attendance: 8,467 Referee: José Alberto Pardeiro Puente ................................................................. Villarreal (0) 2 Scorers: Dani Raba 48, D. Cheryshev 89 Yellow card: Rukavina 36, Pablo Fornals 64 Subs used: Samu Castillejo 62 (Rodri Hernández), Martínez 72 (Adrián Marín), Cheryshev 81 (Pablo Fornals) Leganés (1) 1 Scorers: N. El Zhar 31 Yellow card: Siovas 44, Gerard Gumbau 53, Champagne 64, Rubén Pérez 94 Subs used: Gabriel 46 (Eraso), Omar Ramos 62 (José Naranjo), Mantovani 74 (El Zhar) Aggregate score: 2-2 Attendance: 12,122 Referee: Albert Catalá Ferrán ................................................................. Real Madrid (1) 2 Scorers: Lucas Vázquez 10, Lucas Vázquez 59 Yellow card: Casemiro 87 Subs used: Hakimi 46 (Daniel Carvajal), Isco 63 (Marco Asensio), Casemiro 77 (Borja Mayoral) Numancia (1) 2 Scorers: Guillermo Fernández 45, Guillermo Fernández 82 Yellow card: Grego Sierra 18, Dani Calvo 84 Subs used: Guillermo Fernández 41 (Higinio Marín), Pere Milla 66 (Marc Mateu), Markel Etxeberría 72 (Unai Medina) Aggregate score: 5-2 Attendance: 37,553 Referee: Francisco Sáez Vital ................................................................. Thursday, January 11 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Cádiz (1930/1830) Levante v Espanyol (1930/1830) Barcelona v Celta de Vigo (2130/2030)