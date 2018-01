UPDATE 3-Copa del Rey Summaries

Jan 25 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Deportivo Alavés (0) 4 Scorers: Munir 73, Rubén Sobrino 86 Yellow card: Torres 48, Alfonso Pedraza 66, Munir 80, Tomás Pina 96, Rubén Duarte 97 Subs used: Pérez 72 (Guidetti), Munir 72 (Ibai Gómez), Demirović 85 (Rodrigo Ely) Valencia (0) 4 Scorers: Santi Mina 77 Yellow card: Maksimović 50, Rúben Vezo 61, Kondogbia 79, Dani Parejo 85, Gonçalo Guedes 93, Santi Mina 103 Subs used: Garay 23 (Gabriel Paulista), Rodrigo 59 (Vietto), Santi Mina 77 (Maksimović) At full time: 2-1 After extra time: 2-1 Penalty shootout: 2-3 Aggregate score: 3-3 Attendance: 19,127 Referee: Óscar Sauleda Torrent Valencia win 4-4 on penalties ................................................................. Real Madrid (0) 1 Scorers: K. Benzema 47 Yellow card: Sergio Ramos 80 Subs used: Daniel Carvajal 68 (Hakimi), Modrić 69 (Marcos Llorente), Borja Mayoral 77 (Isco) Leganés (1) 2 Scorers: Eraso 31, Gabriel 55 Yellow card: Tito 27, Champagne 75 Subs used: Mantovani 58 (Siovas), Raúl García 70 (Amrabat), José Naranjo 80 (El Zhar) Aggregate score: 2-2 Attendance: 46,409 Referee: José Manuel García Gómez ................................................................. Thursday, January 25 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Espanyol (2130/2030)