UPDATE 3-Soccer-La Liga summaries

Nov 26 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Sunday Sunday, November 26 Valencia 1 Rodrigo 60 Barcelona 1 Jordi Alba 82 Halftime: 0-0;Attendance: 47,775 - - - Villarreal 2 Cedric Bakambu 19, Carlos Bacca 53 Red Card: Victor Ruiz 77 Sevilla 3 Clement Lenglet 56, Franco Vazquez 57, Ever Banega 78pen Halftime: 1-0;Attendance: 18,698 - - - Real Sociedad 2 Willian Jose 31, Adnan Januzaj 62 Red Card: Alvaro Odriozola 90+4 Las Palmas 2 Tana 21, Jonathan Viera 67 Halftime: 1-1;Attendance: 19,780 - - - Deportivo Coruna 2 Adrian Lopez 35, Fabian Schar 76 Athletic Club 2 Markel Susaeta 16, Inaki Williams 60 Halftime: 1-1;Attendance: 20,879 - - - Saturday, November 25 Levante 0 Atletico Madrid 5 Rober 5og, Kevin Gameiro 29,59, Antoine Griezmann 65,68 Halftime: 0-2;Attendance: 21,549 - - - Real Betis 2 Andres Guardado 85, Tello 90+5 Girona FC 2 Portu 45+1,90+4 Halftime: 0-1;Attendance: 45,681 - - - Real Madrid 3 Karim Benzema 9, Casemiro 21, Cristiano Ronaldo 76 Missed penalty: Cristiano Ronaldo 76 Malaga 2 Diego Rolan 18, Chory Castro 58 Halftime: 2-1;Attendance: 75,671 - - - Alaves 1 Burgui 90+1 Red Card: Christian Santos 45 Eibar 2 Jordan 33, Charles 69 Red Card: Charles 83 Halftime: 0-1;Attendance: 19,272 - - - Friday, November 24 Celta Vigo 1 Iago Aspas 27pen Leganes 0 Halftime: 1-0;Attendance: 10,611 - - - Next Fixtures (GMT): Monday, November 27 Espanyol v Getafe (2000)