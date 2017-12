UPDATE 3-Soccer-La Liga summaries

Dec 9 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Saturday Saturday, December 9 Valencia 2 Simone Zaza 28, Daniel Parejo 81pen Celta Vigo 1 Iago Aspas 46 Halftime: 1-0;Attendance: 35,633 - - - Deportivo Coruna 1 Adrian Lopez 24 Leganes 0 Halftime: 1-0;Attendance: 18,366 - - - Real Madrid 5 Nacho 3, Cristiano Ronaldo 23,31pen, Toni Kroos 38, Achraf Hakimi 42 Sevilla 0 Halftime: 5-0;Attendance: 76,924 - - - Getafe 0 Eibar 0 Missed penalty: Jordan 54 Halftime: 0-0;Attendance: 9,317 - - - Friday, December 8 Alaves 2 Ibai Gomez 23, Munir El Haddadi 55 Las Palmas 0 Halftime: 1-0;Attendance: 18,567 - - - Next Fixtures (GMT): Sunday, December 10 Real Sociedad v Malaga (1100) Real Betis v Atletico Madrid (1515) Levante v Athletic Club (1730) Villarreal v Barcelona (1945) Monday, December 11 Espanyol v Girona FC (2000)