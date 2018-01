UPDATE 4-Copa del Rey Summaries

Jan 12 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Sevilla (1) 2 Scorers: W. Ben Yedder 31, J. Correa 54 Subs used: Vázquez 73 (É. Banega), Muriel 78 (Ben Yedder), Pizarro 83 (N'Zonzi) Cádiz (0) 1 Scorers: Álvaro García 86 Yellow card: Brian Oliván 26, Sergio González 74 Subs used: Eugeni Valderrama 61 (David Barral), José Carrillo 61 (Aitor García), Álvaro García 69 (Rober Correa) Aggregate score: 4-1 Attendance: 23,510 Referee: Guillermo Conejero Sánchez ................................................................. Levante (0) 0 Yellow card: Lukić 42, Boateng 61 Subs used: Ivi López 46 (Samu), Boateng 46 (Nano), José Luis Morales 63 (Lukić) Espanyol (2) 2 Scorers: Léo Baptistão 14, Gerard Moreno 34 Yellow card: Mario Hermoso 21 Subs used: Sergio García 79 (Léo Baptistão), Sergi Darder 83 (José Jurado) Aggregate score: 2-3 Attendance: 9,978 Referee: Álvaro Varón Aceitón ................................................................. Barcelona (4) 5 Scorers: L. Messi 13, L. Messi 15, Jordi Alba 28, L. Suárez 31, I. Rakitić 87 Subs used: Vermaelen 46 (Piqué), Dembélé 59 (Messi), José Arnáiz 63 (Iniesta) Celta de Vigo (0) 0 Subs used: Radoja 46 (Wass), Gómez 46 (Iago Aspas), Brais Méndez 57 (Sisto) Aggregate score: 6-1 Attendance: 59,009 Referee: Raúl Martín González Francés .................................................................