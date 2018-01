UPDATE 4-Copa del Rey Summaries

Jan 17 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Atlético Madrid (0) 1 Scorers: Diego Costa 73 Yellow card: Saúl 69 Subs used: Á. Correa 46 (Vitolo), Carrasco 68 (Griezmann), Fernando Torres 82 (Koke) Sevilla (0) 2 Scorers: Jesús Navas 80, J. Correa 88 Yellow card: Mercado 58 Subs used: Jesús Navas 75 (Vázquez), Ben Yedder 84 (Muriel), Geis 90 (Corchia) Aggregate score: 1-2 Attendance: 51,643 Referee: Sergio Usón Rosel ................................................................. Valencia (0) 2 Scorers: Gonçalo Guedes 73, Rodrigo 82 Yellow card: Gonçalo Guedes 53, Santi Mina 86, Kondogbia 92 Subs used: Rodrigo 58 (Andreas Pereira), Santi Mina 71 (Vietto) Deportivo Alavés (0) 1 Scorers: Rubén Sobrino 66 Yellow card: Tomás Pina 41, Adrián Diéguez 67 Subs used: Munir 62 (Guidetti), Alfonso Pedraza 68 (Wakaso), Ibai Gómez 76 (Pérez) Aggregate score: 2-1 Attendance: 31,338 Referee: Miguel Ángel Ortiz Arias ................................................................. Espanyol (0) 1 Scorers: Óscar Melendo 88 Yellow card: Aarón Martín 43, Gerard Moreno 61, Víctor Sánchez 86, David López 91 Subs used: Léo Baptistão 46 (Sergi Darder), Dídac Vilá 58 (Aarón Martín), Óscar Melendo 75 (Javi Fuego) Barcelona (0) 0 Yellow card: Carles AleñÅ 46, Jordi Alba 55, Rakitić 82, Vermaelen 84, Suárez 91 Missed penalty: L. Messi 62 Subs used: Rakitić 54 (Paulinho), Suárez 59 (Carles AleñÅ), Rafinha 78 (Denis Suárez) Aggregate score: 1-0 Attendance: 23,323 Referee: Sergio Escriche Guzmán ................................................................. Thursday, January 18 fixtures (CET/GMT) Leganés v Real Madrid (2130/2030)