UPDATE 4-La Liga Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Eibar (3) 5 Scorers: Kike 1, F. Orellana 17, Ramis 32, F. Orellana 61, Arbilla 83 Subs used: Escalante 75 (Charles), Joan Jordán 81 (Diop), Ander Capa 88 (Orellana) Sevilla (1) 1 Scorers: Pablo Sarabia 21pen Yellow card: Pareja 40, Roque Mesa 47, É. Banega 67 Subs used: É. Banega 53 (Roque Mesa), Muriel 66 (Sandro Ramírez), Jesús Navas 75 (Pablo Sarabia) Attendance: 5,311 Referee: David Recio Moreno ................................................................. Real Betis (1) 2 Scorers: Loren Morón 45+2, Loren Morón 65 Yellow card: Barragán 79 Subs used: Víctor Camarasa 55 (Feddal), Sergio León 64 (Rubén Castro), Javi García 71 (Bartra) Villarreal (0) 1 Scorers: C. Bacca 80pen Red card: Bonera 31 Yellow card: Mario Gaspar 40, Rodri Hernández 40 Subs used: Álvaro González 36 (Ünal), Cheryshev 64 (Trigueros), Javi Fuego 74 (Samu Castillejo) Attendance: 50,102 Referee: Jon Ander González Esteban ................................................................. Deportivo Alavés (2) 2 Scorers: Alfonso Pedraza 4, Munir 18 Yellow card: Rubén Sobrino 48, Alexis 77, Martín 89 Subs used: Bojan 74 (Rubén Sobrino), Torres 81 (Munir), Pérez 88 (Ibai Gómez) Celta de Vigo (0) 1 Scorers: Iago Aspas 90+1 Yellow card: Radoja 21, Jozabed 87 Subs used: Jozabed 58 (Mazáň), Sisto 58 (Brais Méndez), Mor 74 (Radoja) Attendance: 19,437 Referee: Leandro Carbajales Gómez ................................................................. Levante (1) 2 Scorers: E. Boateng 42, G. Pazzini 89 Yellow card: Doukouré 13, Ivi López 26, Coke 88 Subs used: Jason 60 (Boateng), Roger Martí 68 (Lerma), Pazzini 77 (Ivi López) Real Madrid (1) 2 Scorers: Sergio Ramos 11, Isco 81 Yellow card: Sergio Ramos 21, Marco Asensio 84, Varane 91 Subs used: Isco 66 (Bale), Marco Asensio 82 (Cristiano Ronaldo), Lucas Vázquez 90 (Kroos) Attendance: 23,542 Referee: Pere Barceló Roca ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (CET/GMT) Getafe v Leganés (1200/1100) Espanyol v Barcelona (1615/1515) Girona v Athletic Club (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2045/1945) Monday, February 5 fixtures (CET/GMT) Las Palmas v Málaga (2100/2000)