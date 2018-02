UPDATE 4-La Liga Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Villarreal (0) 1 Scorers: C. Bacca 77 Yellow card: Bacca 18, Samu Castillejo 63, Jaume Costa 70, Dani Raba 93 Subs used: Ünal 58 (Martínez), Cheryshev 66 (Pablo Fornals), Dani Raba 79 (Javi Fuego) Deportivo Alavés (1) 2 Scorers: Rodrigo Ely 39, Ibai Gómez 71 Yellow card: Laguardia 29, Rubén Duarte 54, Guidetti 64, Fernando Pacheco 84 Subs used: Ibai Gómez 69 (Pérez), Rubén Sobrino 74 (Guidetti), Maripán 80 (Munir) Attendance: 14,984 Referee: Luis Collado López ................................................................. Málaga (0) 0 Yellow card: Iturra 20, Lacen 60, En-Nesyri 78 Subs used: Lacen 46 (Iturra), Rolán 57 (Keko), Samu 83 (Ricca) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: A. Griezmann 1 Yellow card: Saúl 41, Ņ. Vrsaljko 67 Subs used: Á. Correa 53 (Vitolo), Partey 70 (Gabi), Fernando Torres 77 (Diego Costa) Attendance: 25,482 Referee: Francisco José Hernández Maeso ................................................................. Leganés (0) 0 Yellow card: Gabriel 69, Siovas 74, Muñoz 77 Subs used: Amrabat 46 (José Naranjo), El Zhar 59 (Omar Ramos), Eraso 73 (Brašanac) Eibar (0) 1 Scorers: Ramis 90+4 Yellow card: Charles 80, Ramis 95 Subs used: Joan Jordán 80 (Diop), Ivi 85 (Inui), Ander Capa 91 (Rubén Peña) Attendance: 9,327 Referee: César Díez Cano ................................................................. Real Madrid (4) 5 Scorers: Lucas Vázquez 1, Cristiano Ronaldo 27, T. Kroos 34, Cristiano Ronaldo 37, Cristiano Ronaldo 80 Yellow card: Daniel Carvajal 49, Kovačić 91 Subs used: Isco 63 (Lucas Vázquez), Kovačić 63 (Modrić), Bale 73 (Marco Asensio) Real Sociedad (0) 2 Scorers: Jon Bautista 74, Illarramendi 83 Yellow card: De La Bella 47 Subs used: Jon Bautista 60 (Canales), Igor Zubeldía 60 (Zurutuza), Jon Guridi 83 (Juanmi) Attendance: 63,811 Referee: Ramón Arias Madrid ................................................................. Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Girona (1200/1100) Barcelona v Getafe (1615/1515) Celta de Vigo v Espanyol (1830/1730) Valencia v Levante (2045/1945) Monday, February 12 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v Real Betis (2100/2000)