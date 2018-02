UPDATE 4-La Liga Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Celta de Vigo (0) 2 Scorers: Iago Aspas 56, M. Gómez 79 Yellow card: Radoja 38, Cabral 39 Subs used: Mor 46 (Sisto), Hernández 66 (Radoja), Roncaglia 87 (Cabral) Eibar (0) 0 Yellow card: Diop 12, José Ángel 37, Paulo Oliveira 80 Subs used: Pedro León 61 (Ivi), Ander Capa 73 (Rubén Peña), JuncÅ 84 (José Ángel) Attendance: 15,383 Referee: Hugo José López Puerta ................................................................. Real Madrid (1) 4 Scorers: Cristiano Ronaldo 44, G. Bale 46, Cristiano Ronaldo 61, K. Benzema 89pen Yellow card: Marcos Llorente 82 Subs used: Dani Ceballos 73 (Kovačić), Marcos Llorente 80 (Casemiro) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Pérez 5, Rubén Sobrino 20 Subs used: Ibai Gómez 62 (Alfonso Pedraza), Álvaro Medrán 63 (Manu García), Burgui 74 (Guidetti) Attendance: 75,181 Referee: Javier Iglesias Villanueva ................................................................. Leganés (0) 0 Yellow card: Gabriel 66, Guerrero 74, Rubén Pérez 92, Siovas 93 Subs used: Guerrero 59 (Amrabat), José Naranjo 78 (Omar Ramos), Gerard Gumbau 90 (El Zhar) Las Palmas (0) 0 Yellow card: Ximo Navarro 38, Toledo 87, Aquilani 89, Chichizola 92, Calleri 93 Subs used: Toledo 53 (Nacho Gil), Ezekiel 80 (Tana), Aquilani 86 (Vicente Gómez) Attendance: 9,325 Referee: Ibai Rezola Etxeberría ................................................................. Barcelona (4) 6 Scorers: L. Suárez 5, L. Messi 30, L. Messi 36, L. Suárez 44, Philippe Coutinho 66, L. Suárez 76 Yellow card: Jordi Alba 87 Subs used: Vermaelen 64 (Piqué), Paulinho 69 (Sergio Busquets), Sergi Roberto 77 (Rakitić) Girona (1) 1 Scorers: Portu 3 Yellow card: Juanpe 62 Subs used: Planas 46 (Aday), Aleix García 63 (Borja García), Douglas Luiz 70 (Portu) Attendance: 85,417 Referee: Alexander González González ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Getafe (1200/1100) Athletic Club v Málaga (1615/1515) Valencia v Real Sociedad (1830/1730) Sevilla v Atlético Madrid (2045/1945) Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Betis (2100/2000) Tuesday, February 27 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Real Madrid (2000/1900) Girona v Celta de Vigo (2130/2030) Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Getafe v Deportivo La Coruña (1930/1830) Athletic Club v Valencia (1930/1830) Málaga v Sevilla (1930/1830) Atlético Madrid v Leganés (2130/2030) Eibar v Villarreal (2130/2030) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030)