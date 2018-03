UPDATE 4-La Liga Summaries

Feb 28 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Getafe (2) 3 Scorers: Ángel 40, Bóveda 44og, Jorge Molina 82 Yellow card: Sergio Mora 25, Ndiaye 50 Subs used: Shibasaki 64 (Sergio Mora), Rémy 75 (Ángel), Ndockyt 85 (Ndiaye) Deportivo La Coruña (0) 0 Yellow card: Luisinho 20, Krohn-Dehli 34, Pedro Mosquera 57, Bóveda 88 Subs used: Borges 46 (Krohn-Dehli), Andone 63 (Muntari), Cartabia 77 (Bakkali) Attendance: 5,097 Referee: José Luis Guzmán Mansilla ................................................................. Athletic Club (0) 1 Scorers: De Marcos 49 Yellow card: Iñigo Córdoba 29 Missed penalty: Aduriz 36 Subs used: Iñaki Williams 63 (Susaeta), Lekue 77 (Raúl García) Valencia (1) 1 Scorers: G. Kondogbia 23 Yellow card: Zaza 20, Murillo 69 Subs used: Rodrigo 71 (Vietto), Gonçalo Guedes 75 (Ferrán Torres), Carlos Soler 83 (Zaza) Attendance: 34,382 Referee: Ángel Hernández Lorenzo ................................................................. Málaga (0) 0 Yellow card: Ideye 44, Rosales 65 Subs used: En-Nesyri 34 (Success), Bueno 76 (Ideye), Samu 84 (Diego González) Sevilla (1) 1 Scorers: J. Correa 15 Yellow card: Layún 12, Pablo Sarabia 67 Subs used: Vázquez 63 (Correa), Sandro Ramírez 78 (Ben Yedder), Geis 88 (Nolito) Attendance: 15,516 Referee: Pedro Eugenio Muñoz Piedra ................................................................. Atlético Madrid (2) 4 Scorers: A. Griezmann 26, A. Griezmann 35, A. Griezmann 56, A. Griezmann 67 Yellow card: Griezmann 69 Subs used: Vitolo 60 (Partey), Fernando Torres 73 (Diego Costa), Gameiro 73 (Griezmann) Leganés (0) 0 Yellow card: Gerard Gumbau 53, Omar Ramos 82, Bustinza 86 Subs used: Amrabat 46 (Diego Rico), Mozo 46 (Gabriel), José Naranjo 56 (Eraso) Attendance: 35,033 Referee: Víctor García Verdura ................................................................. Eibar (1) 1 Scorers: Kike 16 Yellow card: Arbilla 51, JuncÅ 73, Dmitrović 81, Orellana 91 Subs used: Rubén Peña 62 (Ander Capa), Joan Jordán 67 (Charles), Inui 87 (Pedro León) Villarreal (0) 0 Yellow card: Álvaro González 27, Mario Gaspar 72 Subs used: Bacca 55 (Ünal), Trigueros 63 (Javi Fuego), Pablo Fornals 73 (Cheryshev) Attendance: 4,056 Referee: Álvaro López Parra ................................................................. Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Girona (1300/1200) Sevilla v Athletic Club (1615/1515) Leganés v Málaga (1830/1730) Deportivo La Coruña v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Getafe (2045/1945) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Levante v Espanyol (1200/1100) Barcelona v Atlético Madrid (1615/1515) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1830/1730) Valencia v Real Betis (2045/1945) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Las Palmas (2100/2000)