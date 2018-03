UPDATE 4-La Liga Summaries

Mar 1 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Real Betis (0) 0 Yellow card: Sergio León 35, Bartra 56 Subs used: Joaquín 69 (Boudebouz), Rubén Castro 69 (Sergio León), Víctor Camarasa 83 (Cristian Tello) Real Sociedad (0) 0 Subs used: Jon Guridi 66 (Zurutuza), Januzaj 73 (Juanmi), Jon Bautista 92 (Mikel Oyarzabal) Attendance: 40,288 Referee: José Manuel García Gómez ................................................................. Las Palmas (0) 1 Scorers: J. Calleri 48pen Yellow card: Aguirregaray 5, Dani Castellano 10, Ximo Navarro 20, Etebo 66, Alejandro Gálvez 68, Calleri 94 Subs used: Aquilani 70 (Vicente Gómez), Míchel 76 (Dani Castellano), David García 86 (Jairo Samperio) Barcelona (1) 1 Scorers: L. Messi 21 Yellow card: Digne 24, Sergi Roberto 41, Umtiti 52 Subs used: Philippe Coutinho 57 (Aleix Vidal), Rakitić 63 (Paulinho), Dembélé 75 (Iniesta) Attendance: 23,778 Referee: Daniel Yuste Querol ................................................................. Deportivo Alavés (0) 1 Scorers: Laguardia 90 Yellow card: Munir 31, Alfonso Pedraza 33, Tomás Pina 48 Missed penalty: Manu García 32 Subs used: Rubén Sobrino 70 (Guidetti), Burgui 78 (Alfonso Pedraza) Levante (0) 0 Red card: Chema 29 Yellow card: Pedro López 31, Rober 44, Boateng 54, Lerma 60 Subs used: Rober 34 (Campaña), Boateng 46 (Roger Martí) Attendance: 16,812 Referee: Alberto Lou Ballano ................................................................. Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Girona (1300/1200) Sevilla v Athletic Club (1615/1515) Leganés v Málaga (1830/1730) Deportivo La Coruña v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Getafe (2045/1945) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Levante v Espanyol (1200/1100) Barcelona v Atlético Madrid (1615/1515) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1830/1730) Valencia v Real Betis (2045/1945) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Las Palmas (2100/2000)