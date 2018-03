UPDATE 4-La Liga Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Espanyol (0) 2 Scorers: Léo Baptistão 51, Gerard Moreno 72 Missed penalty: Gerard Moreno 72 Subs used: Óscar Melendo 73 (Piatti), José Jurado 81 (Léo Baptistão), Javi López 86 (Marc Navarro) Real Sociedad (1) 1 Scorers: Willian José 41 Yellow card: Diego Llorente 14, De La Bella 87 Subs used: Zurutuza 57 (Juanmi), Januzaj 67 (Willian José), Jon Bautista 79 (Canales) Attendance: 20,314 Referee: Daniel David Baiges Dones ................................................................. Atlético Madrid (1) 3 Scorers: A. Griezmann 44, Vitolo 56, Á. Correa 63 Yellow card: Saúl 48 Subs used: Á. Correa 59 (Vitolo), Gameiro 69 (Griezmann), Fernando Torres 80 (Diego Costa) Celta de Vigo (0) 0 Yellow card: Iago Aspas 49, Sergi Gómez 51 Subs used: Brais Méndez 66 (Radoja), Boyé 72 (Iago Aspas), Cabral 77 (Sergi Gómez) Attendance: 55,076 Referee: Luis Miguel Montero de Lerma ................................................................. Las Palmas (0) 0 Red card: Alejandro Gálvez 91 Yellow card: Ximo Navarro 61 Subs used: Momo 46 (Erik Expósito), Benito Ramírez 46 (Etebo), Nacho Gil 79 (Míchel) Villarreal (0) 2 Scorers: C. Bacca 67, N. Sansone 90+2pen Yellow card: Jaume Costa 17 Subs used: Adrián Marín 35 (Jaume Costa), Sansone 59 (Dani Raba), Samu Castillejo 80 (Bacca) Attendance: 18,907 Referee: Germán Cid Camacho ................................................................. Athletic Club (2) 2 Scorers: Raúl García 10, Raúl García 17 Yellow card: Iñigo Córdoba 28, Raúl García 68 Subs used: Iturraspe 58 (Susaeta), Lekue 82 (Raúl García), Sabin Merino 88 (Iñigo Córdoba) Leganés (0) 0 Yellow card: El Zhar 12, Joseba Zaldúa 36, Brašanac 66, Siovas 72, Bustinza 89 Subs used: Brašanac 46 (Gerard Gumbau), Omar Ramos 58 (El Zhar), José Naranjo 78 (Amrabat) Attendance: 30,787 Referee: César Soto Grado ................................................................. Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Real Betis (2100/2000) Friday, March 16 fixtures (CET/GMT) Levante v Eibar (2100/2000)