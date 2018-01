UPDATE 4-Primera División Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Sunday (start times are CET) Levante (0) 0 Yellow card: José Luis Morales 21, Doukouré 80, Luna 87, Coke 88 Subs used: Jason 46 (Campaña), Nano 79 (Ivi López), Bardhi 84 (Doukouré) Celta de Vigo (1) 1 Scorers: P. Sisto 37 Yellow card: Hernández 78, Gómez 87, Rubén Blanco 94 Subs used: Radoja 72 (Wass), Brais Méndez 81 (Sisto), Sergi Gómez 87 (Gómez) Attendance: 17,007 Referee: Hugo José López Puerta ................................................................. Deportivo Alavés (0) 1 Scorers: Manu García 52 Yellow card: Rubén Duarte 24, Tomás Pina 55, Manu García 92, Rodrigo Ely 93 Subs used: Pérez 76 (Guidetti), Wakaso 85 (Munir), Rubén Sobrino 90 (Ibai Gómez) Sevilla (0) 0 Yellow card: Lenglet 65, Kjær 72 Subs used: Pablo Sarabia 62 (Geis), Muriel 73 (Jesús Navas), Corchia 84 (Mercado) Attendance: 19,413 Referee: Borja Martínez García ................................................................. Espanyol (1) 1 Scorers: Gerard Moreno 29 Yellow card: Mario Hermoso 60, Aarón Martín 78 Subs used: Dídac Vilá 51 (José Jurado), Marc Navarro 61 (Javi López), Óscar Melendo 86 (Léo Baptistão) Athletic Club (1) 1 Scorers: Iñaki Williams 35 Yellow card: Iturraspe 68, Saborit 76, Raúl García 80, Sabin Merino 88 Subs used: Sabin Merino 73 (Aduriz), Iñigo Córdoba 83 (Susaeta), Beñat 89 (Raúl García) Attendance: 20,228 Referee: Iván González González ................................................................. Real Sociedad (2) 2 Scorers: Willian José 11, Juanmi 34 Yellow card: Illarramendi 63, Mikel Oyarzabal 84 Subs used: Igor Zubeldía 56 (Zurutuza), Mikel Oyarzabal 60 (Juanmi), Januzaj 78 (Xabi Prieto) Barcelona (1) 4 Scorers: Paulinho 39, L. Suárez 50, L. Suárez 71, L. Messi 85 Yellow card: Sergi Roberto 60, Piqué 92 Subs used: Dembélé 65 (Paulinho), Digne 80 (André Gomes), Denis Suárez 90 (Suárez) Attendance: 23,277 Referee: Alfonso Vicente Moral ................................................................. Monday, January 15 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Leganés (2100/2000) Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Getafe v Athletic Club (2100/2000)