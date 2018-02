UPDATE 5-La Liga Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Getafe (0) 0 Yellow card: Suárez 55, Antunes 86 Subs used: Dani Pacheco 71 (Ndiaye), Rémy 84 (Jorge Molina), Shibasaki 88 (Fajr) Leganés (0) 0 Yellow card: Joseba Zaldúa 13, Omar Ramos 25, José Naranjo 46, Mantovani 61, Pichu Cuéllar 72, Rubén Pérez 75 Subs used: El Zhar 46 (Omar Ramos), Rubén Pérez 63 (Brašanac), Amrabat 77 (José Naranjo) Attendance: 10,657 Referee: Antonio Artacho Cobo ................................................................. Espanyol (0) 1 Scorers: Gerard Moreno 66 Yellow card: Naldo 40, Marc Navarro 70, Sergio García 79, Gerard Moreno 84, Granero 85 Subs used: Sergio García 61 (José Jurado), Javi López 76 (Marc Navarro), Sánchez 86 (Léo Baptistão) Barcelona (0) 1 Scorers: Piqué 82 Yellow card: Sergio Busquets 29, Umtiti 52, Jordi Alba 86 Subs used: Messi 59 (Paco Alcácer), Sergi Roberto 59 (Nélson Semedo), Jordi Alba 75 (Digne) Attendance: 23,287 Referee: César Soto Grado ................................................................. Girona (1) 2 Scorers: C. Stuani 7pen, C. Stuani 65 Yellow card: Pablo Maffeo 46 Subs used: Olunga 82 (Stuani), Timor 84 (Borja García), Aleix García 90 (Portu) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Unai Núñez 58 Subs used: Aduriz 62 (Unai Núñez), Susaeta 62 (Beñat) Attendance: 9,602 Referee: Víctor Rives Leal ................................................................. Atlético Madrid (0) 1 Scorers: Á. Correa 59 Yellow card: Gabi 74 Subs used: Giménez 29 (Savić), Juanfran 51 (Godín), Gabi 62 (Carrasco) Valencia (0) 0 Yellow card: José Gayá 93 Subs used: Rodrigo 62 (Toni Lato), Carlos Soler 65 (Maksimović) Attendance: 49,596 Referee: Óscar Martínez Santos ................................................................. Monday, February 5 fixtures (CET/GMT) Las Palmas v Málaga (2100/2000) Friday, February 9 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Las Palmas (2100/2000)