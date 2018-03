UPDATE 5-La Liga Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Levante (0) 1 Scorers: José Luis Morales 55pen Subs used: Boateng 46 (Sadiku), Coke 58 (Pedro López), Campaña 81 (Doukouré) Espanyol (0) 1 Scorers: Léo Baptistão 90+1 Yellow card: Gerard Moreno 13, Sergi Darder 30, Marc Navarro 54 Subs used: Pau López 44 (Diego López), Óscar Melendo 66 (Piatti), José Jurado 76 (Sergi Darder) Attendance: 17,143 Referee: Rafael Sánchez López ................................................................. Barcelona (1) 1 Scorers: L. Messi 26 Yellow card: Messi 30, Rakitić 69 Subs used: André Gomes 36 (Iniesta), Paulinho 84 (Philippe Coutinho) Atlético Madrid (0) 0 Yellow card: Ņ. Vrsaljko 31, Giménez 57 Subs used: Á. Correa 59 (Ņ. Vrsaljko), Gameiro 66 (Gabi), Hernández 74 (Filipe Luis) Attendance: 90,356 Referee: Iosu Galech Apezteguía ................................................................. Real Sociedad (2) 2 Scorers: H. Moreno 6, Illarramendi 11 Subs used: Zurutuza 46 (Jon Bautista), Willian José 68 (Januzaj) Deportivo Alavés (1) 1 Scorers: Alfonso Pedraza 39 Yellow card: Rubén Duarte 61 Subs used: Álvaro Medrán 65 (Torres), Pérez 79 (Rubén Duarte), Burgui 80 (Ibai Gómez) Attendance: 21,445 Referee: David Recio Moreno ................................................................. Valencia (1) 2 Scorers: Rodrigo 23, S. Zaza 47 Yellow card: Martín Montoya 46 Subs used: Zaza 37 (Santi Mina), Coquelin 74 (Carlos Soler), Ferrán Torres 84 (Rodrigo) Real Betis (0) 0 Yellow card: Barragán 44, Joaquín 79, Fabián Ruiz 79, Bartra 82 Subs used: Francis Guerrero 59 (Barragán), Rubén Castro 69 (Víctor Camarasa), Cristian Tello 83 (Jordi Amat) Attendance: 35,565 Referee: Alexis Carlos Pulido Santana ................................................................. Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Las Palmas (2100/2000) Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) Girona v Deportivo La Coruña (2100/2000)