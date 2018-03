UPDATE 5-La Liga Summaries

Mar 10 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Eibar (0) 1 Scorers: Ramis 50 Yellow card: Ramis 47 Subs used: Paulo Oliveira 67 (Ramis), Diop 85 (Escalante), Charles 87 (Inui) Real Madrid (1) 2 Scorers: Cristiano Ronaldo 34, Cristiano Ronaldo 84 Yellow card: Bale 30 Subs used: Nacho 28 (Varane), Benzema 71 (Kroos), Lucas Vázquez 71 (Isco) Attendance: 6,707 Referee: Juan Peña Varela ................................................................. Sevilla (0) 0 Yellow card: Sergio Escudero 35, Mercado 40, Muriel 40, Correa 82 Subs used: Correa 63 (Nolito), Ben Yedder 71 (Pablo Sarabia), Sandro Ramírez 81 (Muriel) Valencia (1) 2 Scorers: Rodrigo 25, Rodrigo 68 Yellow card: Kondogbia 60, Garay 87 Subs used: Carlos Soler 67 (Zaza), Ferrán Torres 77 (Kondogbia), Toni Lato 84 (José Gayá) Attendance: 33,287 Referee: David Gálvez Rascón ................................................................. Getafe (0) 0 Yellow card: Bruno González 33, Ndiaye 61, Suárez 82, Jorge Molina 88 Subs used: Ndockyt 75 (Ndiaye), Álvaro Jiménez 80 (Portillo), Shibasaki 88 (Fajr) Levante (0) 1 Scorers: Coke 79 Red card: Koke 83 Yellow card: Campaña 3, Cabaco 33, Pedro López 34, Ivi López 37, Coke 40, Oier 92, Bardhi 93 Subs used: Boateng 59 (Jason), Bardhi 69 (Roger Martí), Lukić 90 (Ivi López) Attendance: 8,136 Referee: Jaime Ruiz Álvarez ................................................................. Málaga (0) 0 Red card: Samu 30 Yellow card: Iturra 49 Subs used: Lestienne 61 (Castro), Ideye 78 (En-Nesyri), Success 78 (Rolán) Barcelona (2) 2 Scorers: L. Suárez 15, Philippe Coutinho 28 Yellow card: Suárez 84 Subs used: André Gomes 74 (Sergi Roberto), Digne 77 (Jordi Alba), Aleix Vidal 85 (Dembélé) Attendance: 26,667 Referee: Julio Mena Gimeno ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Real Sociedad (1200/1100) Atlético Madrid v Celta de Vigo (1615/1515) Las Palmas v Villarreal (1830/1730) Athletic Club v Leganés (2045/1945) Monday, March 12 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Real Betis (2100/2000)