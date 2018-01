UPDATE 5-Primera División Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Saturday (start times are CET) Espanyol (0) 0 Yellow card: Javi Fuego 32, Léo Baptistão 41, Javi López 54, Víctor Sánchez 85 Subs used: Sergio García 46 (Óscar Melendo), Víctor Sánchez 46 (Javi Fuego), Marc Navarro 63 (Javi López) Sevilla (2) 3 Scorers: F. Vázquez 15, Pablo Sarabia 34, L. Muriel 90 Yellow card: Mercado 71, Sergio Escudero 83 Subs used: Jesús Navas 66 (Vázquez), Geis 79 (Correa), Nolito 86 (É. Banega) Attendance: 19,607 Referee: Francisco Javier Fernández Vidal ................................................................. Atlético Madrid (1) 1 Scorers: A. Griezmann 34 Yellow card: Partey 45, Ņ. Vrsaljko 66, Giménez 82, Oblak 90 Subs used: Gameiro 61 (Diego Costa), Koke 71 (Griezmann), Vitolo 80 (Ņ. Vrsaljko) Girona (0) 1 Scorers: Portu 73 Yellow card: Juanpe 31, Aday 37, Espinosa 82 Subs used: Iraizoz 46 (Bounou), Timor 84 (Granell) Attendance: 55,076 Referee: Aimar Velasco Arbaiza ................................................................. Villarreal (1) 2 Scorers: Trigueros 26pen, D. Cheryshev 50 Yellow card: Jaume Costa 39, Álvaro González 87 Subs used: Dani Raba 65 (Cheryshev), Martínez 75 (Samu Castillejo), Guerra 86 (Pablo Fornals) Levante (0) 1 Scorers: Roger Martí 90+4pen Yellow card: Lukić 31, Sergio Postigo 64 Subs used: Ivi López 53 (Lukić), Roger Martí 64 (Jason), Campaña 76 (Doukouré) Attendance: 16,773 Referee: Sergio Pérez Muley ................................................................. Las Palmas (1) 2 Scorers: Jonathan Viera 20, J. Calleri 53pen Yellow card: Jairo Samperio 73, Halilović 76 Subs used: David Simón 46 (Lemos), Halilović 76 (Jairo Samperio), Javi Castellano 80 (Peñalba) Valencia (1) 1 Scorers: Santi Mina 5 Yellow card: Toni Lato 21, Rúben Vezo 26, Gabriel Paulista 52, Martín Montoya 62, Zaza 70, Neto 72, Coquelin 93 Subs used: Gonçalo Guedes 57 (Nacho Gil), Vietto 68 (Rodrigo), Zaza 74 (Santi Mina) Attendance: 20,242 Referee: José Luis Guzmán Mansilla ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Leganés (1200/1100) Real Madrid v Deportivo La Coruña (1615/1515) Real Sociedad v Celta de Vigo (1830/1730) Real Betis v Barcelona (2045/1945) Monday, January 22 fixtures (CET/GMT) Eibar v Málaga (2100/2000)