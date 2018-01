UPDATE 5-Primera División Summaries

Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Saturday (start times are CET) Deportivo La Coruña (2) 2 Scorers: Adrián 19, F. Andone 45 Yellow card: Borges 3, Luisinho 17, Guilherme 72, Andone 85, Rubén 88, Schär 88 Subs used: Bóveda 24 (Sidnei), Valverde 41 (Lucas Pérez), Fernando Navarro 76 (Carles Gil) Levante (0) 2 Scorers: Ivi López 80, Ivi López 84 Yellow card: Lerma 30, Doukouré 36, Chema 48, Campaña 57, Roger Martí 61 Subs used: Roger Martí 46 (Doukouré), Boateng 46 (Coke), Bardhi 51 (Lerma) Attendance: 20,151 Referee: Pablo Fernández Pérez ................................................................. Valencia (0) 1 Scorers: Santi Mina 58 Yellow card: José Gayá 60, Dani Parejo 87 Subs used: Carlos Soler 46 (Gonçalo Guedes), Zaza 75 (Rodrigo), Andreas Pereira 77 (Toni Lato) Real Madrid (2) 4 Scorers: Cristiano Ronaldo 16pen, Cristiano Ronaldo 38pen, Marcelo 84, T. Kroos 89 Yellow card: Bale 52, Varane 63, Daniel Carvajal 71 Subs used: Lucas Vázquez 69 (Bale), Marco Asensio 78 (Benzema), Kovačić 88 (Modrić) Attendance: 47,034 Referee: Rubén Ávalos Barrera ................................................................. Málaga (0) 0 Yellow card: Castro 67 Subs used: En-Nesyri 60 (Borja Bastón), Samu 73 (Keko) Girona (0) 0 Yellow card: Ramalho 34 Subs used: Olunga 83 (Portu), Douglas Luiz 88 (Granell) Attendance: 22,125 Referee: Alexis Carlos Pulido Santana ................................................................. Villarreal (4) 4 Scorers: Víctor Ruíz 5, Pablo Fornals 17, C. Bacca 20, Samu Castillejo 34 Yellow card: Jaume Costa 82 Subs used: Cheryshev 65 (Bacca), Soriano 84 (Ünal), Martínez 91 (Samu Castillejo) Real Sociedad (1) 2 Scorers: Diego Llorente 24, Willian José 58 Yellow card: Raúl Navas 75 Subs used: Canales 63 (Januzaj), Jon Guridi 78 (Igor Zubeldía), Agirretxe 85 (Xabi Prieto) Attendance: 15,052 Referee: David Gálvez Rascón ................................................................. Sunday, January 28 fixtures (CET/GMT) Leganés v Espanyol (1200/1100) Atlético Madrid v Las Palmas (1615/1515) Sevilla v Getafe (1830/1730) Barcelona v Deportivo Alavés (2045/1945) Monday, January 29 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Betis (2100/2000)