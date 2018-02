UPDATE 6-La Liga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Sociedad (2) 3 Scorers: Xabi Prieto 10pen, Juanmi 38, Canales 55 Subs used: Canales 13 (Xabi Prieto), Igor Zubeldía 68 (Mikel Oyarzabal), Andoni Gorosabel 81 (Álvaro Odriozola) Levante (0) 0 Yellow card: Lukić 8, Chema 60 Subs used: Roger Martí 46 (Lukić), Rubén Rochina 55 (Coke), Boateng 59 (Pazzini) Attendance: 18,189 Referee: Julio Fermín Leo Ollo ................................................................. Atlético Madrid (0) 2 Scorers: K. Gameiro 67, Diego Costa 80 Yellow card: Á. Correa 17, Diego Costa 36, Filipe Luis 62 Subs used: Godín 46 (Hernández), Gameiro 59 (Koke), Gabi 70 (Á. Correa) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Beñat 40, Unai Núñez 71 Subs used: Iturraspe 65 (Beñat), De Marcos 68 (Sabin Merino), Iñigo Córdoba 72 (Mikel Vesga) Attendance: 60,022 Referee: Rafael Sánchez López ................................................................. Espanyol (0) 1 Scorers: Granero 85 Yellow card: Sergio García 35 Subs used: Marc Navarro 46 (Sergi Darder), Piatti 67 (Naldo) Villarreal (1) 1 Scorers: Rodri Hernández 25 Yellow card: Víctor Ruíz 7, Mario Gaspar 44, Álvaro González 63, Javi Fuego 65, Rodri Hernández 76, Bacca 85, Rukavina 86 Subs used: Bacca 72 (Cheryshev), Soriano 83 (Ünal), Trigueros 88 (Pablo Fornals) Attendance: 19,688 Referee: Xabier Gómez Landazábal ................................................................. Real Betis (2) 3 Scorers: A. Mandi 33, Nacho 37og, Sergio León 85 Yellow card: Barragán 44, Firpo 49, Loren Morón 61 Subs used: Javi García 75 (Jordi Amat), Sergio León 81 (Guardado), Cristian Tello 81 (Boudebouz) Real Madrid (1) 5 Scorers: Marco Asensio 11, Sergio Ramos 50, Marco Asensio 59, Cristiano Ronaldo 65, K. Benzema 90+2 Yellow card: Daniel Carvajal 5, Kovačić 46, Sergio Ramos 55, Bale 57, Casemiro 81 Subs used: Hernández 30 (Marcelo), Isco 73 (Bale), Benzema 89 (Cristiano Ronaldo) Attendance: 53,486 Referee: Luis Collado López ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (2100/2000) Wednesday, February 21 fixtures (CET/GMT) Leganés v Real Madrid (1845/1745) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v Espanyol (2100/2000)