UPDATE 6-La Liga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Villarreal (1) 1 Scorers: E. Ünal 3 Yellow card: Víctor Ruíz 13, Ünal 50, Soriano 52, Samu Castillejo 53, Jaume Costa 82 Subs used: Rodri Hernández 57 (Trigueros), Dani Raba 71 (Samu Castillejo), Pablo Fornals 81 (Bacca) Getafe (0) 0 Yellow card: Molinero 43, Antunes 75, Fajr 78 Missed penalty: Ángel 36, Jorge Molina 51 Subs used: Jorge Molina 46 (Shibasaki), Ndiaye 69 (Rémy), Ndockyt 69 (Portillo) Attendance: 16,125 Referee: José David Martínez Montalbán ................................................................. Athletic Club (2) 2 Scorers: Susaeta 17, San José 44 Yellow card: Íñigo Martínez 15, Lekue 60, De Marcos 63 Subs used: Iturraspe 66 (Iñigo Córdoba), Saborit 75 (Lekue), Iñaki Williams 83 (Beñat) Málaga (1) 1 Scorers: Y. En-Nesyri 13 Yellow card: Diego González 24, En-Nesyri 65, Adrián 74 Missed penalty: Y. En-Nesyri 61 Subs used: Lacen 36 (Adrián), Rolán 58 (Lestienne), Bueno 82 (Miguel Torres) Attendance: 37,518 Referee: Ricardo Escudero Marín ................................................................. Valencia (1) 2 Scorers: Santi Mina 34, Santi Mina 68 Yellow card: Rodrigo 78, Santi Mina 93 Subs used: Zaza 66 (Carlos Soler), Ferrán Torres 73 (Gonçalo Guedes), Maksimović 81 (Rodrigo) Real Sociedad (0) 1 Scorers: Mikel Oyarzabal 54 Yellow card: Juanmi 22, De La Bella 29, Canales 31 Subs used: Januzaj 69 (Juanmi), Jon Bautista 79 (Zurutuza) Attendance: 37,195 Referee: Raúl Chavet García ................................................................. Sevilla (0) 2 Scorers: Pablo Sarabia 85, Nolito 89 Yellow card: Correa 32, Sergio Escudero 68, Vázquez 70 Subs used: Layún 18 (Jesús Navas), Ben Yedder 60 (Correa), Nolito 70 (Vázquez) Atlético Madrid (2) 5 Scorers: Diego Costa 29, A. Griezmann 42, A. Griezmann 51pen, Koke 65, A. Griezmann 81 Yellow card: Diego Costa 28, Giménez 47, Saúl 91 Subs used: Á. Correa 64 (Partey), Vitolo 71 (Koke), Gameiro 76 (Diego Costa) Attendance: 37,884 Referee: Carlos Alberto Carbonell Hernández ................................................................. Monday, February 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Betis (2100/2000) Tuesday, February 27 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Real Madrid (2000/1900) Girona v Celta de Vigo (2130/2030) Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Getafe v Deportivo La Coruña (1930/1830) Athletic Club v Valencia (1930/1830) Málaga v Sevilla (1930/1830) Atlético Madrid v Leganés (2130/2030) Eibar v Villarreal (2130/2030) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030)