UPDATE 6-La Liga Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Villarreal (0) 0 Yellow card: Dani Raba 2, Jaume Costa 34, Bonera 39, Mario Gaspar 61 Subs used: Ünal 46 (Dani Raba), Soriano 59 (Samu Castillejo), Martínez 79 (Pablo Fornals) Girona (1) 2 Scorers: C. Stuani 16, A. Lozano 80 Yellow card: Granell 42 Subs used: Mojica 25 (Planas), Aleix García 63 (Pere Pons), Lozano 71 (Stuani) Attendance: 14,540 Referee: Leandro Carbajales Gómez ................................................................. Sevilla (2) 2 Scorers: L. Muriel 27, F. Vázquez 32 Yellow card: Nolito 75, Correa 83 Subs used: Nolito 68 (Muriel), Kjær 87 (Lenglet), Pizarro 90 (Correa) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Saborit 64, San José 79, Íñigo Martínez 83 Subs used: Aduriz 46 (Mikel Vesga), Raúl García 46 (Iñigo Córdoba), Beñat 46 (Iturraspe) Attendance: 25,185 Referee: Ramón Arias Madrid ................................................................. Leganés (0) 2 Scorers: Eraso 55, N. Amrabat 62 Yellow card: Amrabat 31 Subs used: Muñoz 86 (Bustinza), Omar Ramos 87 (Amrabat), Gerard Gumbau 92 (Gabriel) Málaga (0) 0 Yellow card: Ideye 85 Subs used: Ideye 60 (Bueno), Kuzmanović 66 (Iturra), Añor 70 (Castro) Attendance: 6,937 Referee: Pablo Brea Peón ................................................................. Deportivo La Coruña (1) 1 Scorers: F. Andone 33 Red card: Koval 39 Yellow card: Sidnei 89 Subs used: Rubén 43 (Çolak), Krohn-Dehli 81 (Muntari), Bakkali 85 (Andone) Eibar (1) 1 Scorers: T. Inui 11 Yellow card: Rubén Peña 64, José Ángel 78 Subs used: Pedro León 27 (Orellana), Kike 60 (Diop), Ivi 74 (Inui) Attendance: 19,317 Referee: Antonio Monter Soláns ................................................................. Real Madrid (2) 3 Scorers: G. Bale 24, Cristiano Ronaldo 45+1, Cristiano Ronaldo 78 Yellow card: Nacho 34 Subs used: Marcelo 65 (Hernández), Kovačić 79 (Marcos Llorente), Marco Asensio 79 (Cristiano Ronaldo) Getafe (0) 1 Scorers: Portillo 65pen Yellow card: Rémy 25, Portillo 53 Subs used: Jorge Molina 56 (Ángel), Shibasaki 59 (Sergio Mora), Dani Pacheco 86 (Portillo) Attendance: 55,106 Referee: Francisco José Hernández Maeso ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Levante v Espanyol (1200/1100) Barcelona v Atlético Madrid (1615/1515) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1830/1730) Valencia v Real Betis (2045/1945) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Las Palmas (2100/2000)