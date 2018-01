UPDATE 6-Primera División Summaries

Jan 13 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Saturday (start times are CET) Girona (1) 6 Scorers: C. Stuani 25pen, M. Olunga 57, Borja García 64, M. Olunga 70, Portu 74, M. Olunga 79 Yellow card: Granell 52, Pere Pons 54 Subs used: Olunga 46 (Stuani), Aleix García 78 (Pere Pons), Douglas Luiz 78 (Portu) Las Palmas (0) 0 Yellow card: Javi Castellano 24, Peñalba 53, Jonathan Viera 53, Calleri 54, David García 57 Subs used: Halilović 64 (Javi Castellano), Vicente Gómez 87 (Jairo Samperio), Tana 87 (Momo) Attendance: 10,037 Referee: Sergio Escriche Guzmán ................................................................. Real Madrid (0) 0 Yellow card: Daniel Carvajal 58, Lucas Vázquez 89 Subs used: Lucas Vázquez 70 (Isco), Marco Asensio 70 (Bale) Villarreal (0) 1 Scorers: Pablo Fornals 87 Yellow card: Bacca 44 Subs used: Cheryshev 46 (Dani Raba), Ünal 76 (Bacca), Rukavina 83 (Samu Castillejo) Attendance: 63,403 Referee: David Recio Moreno ................................................................. Eibar (0) 0 Yellow card: Ivi 10, Ramis 33 Subs used: Orellana 46 (Ivi), Kike 64 (Charles), Diop 73 (Joan Jordán) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: K. Gameiro 27 Yellow card: Godín 73 Subs used: Carrasco 54 (Á. Correa), Fernández 69 (Gameiro), Fernando Torres 76 (Griezmann) Attendance: 6,186 Referee: Iván Muñoz Pérez ................................................................. Deportivo La Coruña (0) 1 Scorers: F. Andone 88 Yellow card: Pedro Mosquera 47 Subs used: Çolak 52 (Borges), Valverde 70 (Pedro Mosquera) Valencia (1) 2 Scorers: Gonçalo Guedes 37, Rodrigo 64 Yellow card: Dani Parejo 63, José Gayá 93 Subs used: Vietto 74 (Santi Mina), Zaza 81 (Rodrigo), Martín Montoya 83 (Coquelin) Attendance: 19,031 Referee: Rubén Ruipérez Marín ................................................................. Sunday, January 14 fixtures (CET/GMT) Levante v Celta de Vigo (1200/1100) Deportivo Alavés v Sevilla (1615/1515) Espanyol v Athletic Club (1830/1730) Real Sociedad v Barcelona (2045/1945) Monday, January 15 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Leganés (2100/2000)