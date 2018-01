UPDATE 7-Primera División Summaries

Jan 28 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Sunday (start times are CET) Leganés (1) 3 Scorers: Guerrero 69 Yellow card: Guerrero 62, Bustinza 93 Subs used: Amrabat 60 (Gabriel), Jaime Sierra 68 (José Naranjo), Muñoz 78 (Omar Ramos) Espanyol (0) 2 Scorers: Mario Hermoso 11og, Marc Navarro 49, Mario Hermoso 82og, Mario Hermoso 88 Yellow card: Granero 40, Ó. Duarte 74, Sergi Darder 86, Léo Baptistão 93 Subs used: Sergi Darder 68 (Sergio García), José Jurado 81 (Granero) Attendance: 10,132 Referee: Julio Mena Gimeno ................................................................. Atlético Madrid (0) 3 Scorers: A. Griezmann 61, Fernando Torres 73, T. Partey 88 Yellow card: Saúl 82 Subs used: Carrasco 46 (Koke), Vitolo 80 (Fernando Torres), Partey 81 (Á. Correa) Las Palmas (0) 0 Yellow card: Ximo Navarro 67, Alejandro Gálvez 85 Subs used: Vicente Gómez 59 (Tana), Nacho Gil 62 (Jairo Samperio), Erik Expósito 80 (Dani Castellano) Attendance: 55,363 Referee: Antonio Santos Pargaña ................................................................. Sevilla (0) 1 Scorers: L. Muriel 72 Yellow card: Mercado 76, Nolito 93, Sergio Rico 93 Subs used: Muriel 56 (Ben Yedder), Nolito 68 (Vázquez), Pizarro 81 (Pablo Sarabia) Getafe (0) 1 Scorers: Ángel 90+3 Yellow card: Juan Cala 64, Bruno González 69, Sergio Mora 74 Subs used: Sergio Mora 39 (Bergara), Fajr 60 (Shibasaki), Dani Pacheco 75 (Arambarri) Attendance: 34,011 Referee: Ricardo Escudero Marín ................................................................. Barcelona (0) 2 Scorers: L. Suárez 72, L. Messi 84 Subs used: Jordi Alba 52 (Digne), Sergi Roberto 52 (Nélson Semedo), Paco Alcácer 66 (Philippe Coutinho) Deportivo Alavés (1) 1 Scorers: J. Guidetti 23 Yellow card: Wakaso 22, Rubén Duarte 27 Subs used: Alfonso Pedraza 63 (Pérez), Munir 75 (Guidetti), Demirović 89 (Rubén Duarte) Attendance: 62,369 Referee: Daniel David Baiges Dones ................................................................. Monday, January 29 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Betis (2100/2000) Friday, February 2 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Deportivo La Coruña (2100/2000)