Soccer-La Liga top scorers

Dec 19 (Gracenote) - Top scorers of the La Liga on Tuesday 14 Lionel Messi (Barcelona) 10 Simone Zaza (Valencia) 9 Luis Suarez (Barcelona) Cristhian Stuani (Girona FC) Iago Aspas (Celta Vigo) Cedric Bakambu (Villarreal) 8 Rodrigo (Valencia) 7 Maximiliano Gomez (Celta Vigo) Gerard (Espanyol) Antonio Sanabria (Real Betis) Willian Jose (Real Sociedad) 6 Aritz Aduriz (Athletic Club) Paulinho (Barcelona) Angel (Getafe) Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) Santi Mina (Valencia) 5 Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Portu (Girona FC) Sergio Leon (Real Betis) Charles (Eibar) Loic Remy (Las Palmas)