UPDATE 3-Primera División Top Scorers

Jan 27 (OPTA) - Top Scorers in the Primera División on Saturday 1 L. Messi (FC Barcelona) 19 2 L. Suárez (FC Barcelona) 15 3 Iago Aspas (Real Club Celta de Vigo) 12 4 Willian José (Real Sociedad de Fútbol) 10 C. Stuani (Girona) S. Zaza (Valencia CF) 5 C. Bakambu (Villarreal CF) 9 M. Gómez (Real Club Celta de Vigo) Rodrigo (Valencia CF) 6 Aduriz (Athletic Club Bilbao) 8 Paulinho (FC Barcelona) Cristiano Ronaldo (Real Madrid CF) Santi Mina (Valencia CF) Gerard Moreno (Reial Club Deportiu Espanyol) Portu (Girona) 7 Ángel (Getafe Club de Fútbol) 7 A. Sanabria (Real Betis Balompié)