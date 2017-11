UPDATE 7-Soccer-La Liga top scorers

Nov 19 (Gracenote) - Top scorers of the La Liga on Sunday 12 Lionel Messi (Barcelona) 9 Simone Zaza (Valencia) 8 Cedric Bakambu (Villarreal) 7 Cristhian Stuani (Girona FC) Antonio Sanabria (Real Betis) Rodrigo (Valencia) 6 Angel (Getafe) Iago Aspas (Celta Vigo) Maximiliano Gomez (Celta Vigo) Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 5 Aritz Aduriz (Athletic Club) Luis Suarez (Barcelona) Willian Jose (Real Sociedad) Santi Mina (Valencia) 4 Angel Correa (Atletico Madrid) Paulinho (Barcelona) Jorge Molina (Getafe) Enis Bardhi (Levante) Morales (Levante) Lucas Perez (Deportivo Coruna) Gerard (Espanyol) Sergio Leon (Real Betis) Marco Asensio (Real Madrid) Isco (Real Madrid) Loic Remy (Las Palmas)