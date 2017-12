Nov 30 (Gracenote) - Results from the Helvetia Schweizer Cup Quarterfinal matches on Thursday Quarterfinal Wednesday, November 29 FC Basel - Luzern 2-1 FC Zurich - FC Thun 4-3 Next Fixtures (GMT): Quarterfinal Thursday, November 30 FC Lugano v Grasshoppers Zurich Young Boys v St Gallen