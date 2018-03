UPDATE 3-MLS Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) Atlanta United (1) 3 Scorers: J. Martínez 24, M. Almirón 73, H. Villalba 75 Yellow card: Garza 50, Escobar 63 Subs used: Kratz 81 (Villalba), Williams 85 (Martínez), Carleton 96 (Almirón) DC United (0) 1 Scorers: D. Mattocks 86 Yellow card: Fisher 36 Subs used: Acosta 62 (Stieber), Durkin 80 (Arriola), Mullins 89 (Segura) Attendance: 72,035 Referee: Daniel Radford ................................................................. New York City (2) 2 Scorers: A. Tinnerholm 22, David Villa 33 Subs used: Ofori 68 (Medina), Ismael Tajouri 86 (David Villa), Matarrita 89 (Wallace) LA Galaxy (0) 1 Scorers: J. dos Santos 60 Yellow card: dos Santos 11, Cole 76 Subs used: Steres 45 (Ciani), Carrasco 46 (dos Santos), Romney 77 (Lletget) Attendance: 26,221 Referee: Alex Chilowicz .................................................................