UPDATE 5-MLS Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the MLS on Sunday (start times are EST) Seattle Sounders (0) 0 Yellow card: Alfaro 79, Tolo 94 Subs used: Eikrem 46 (Torres), Bwana 64 (Shipp), Neagle 80 (Delem) Los Angeles FC (1) 1 Scorers: D. Rossi 11 Yellow card: Feilhaber 69 Subs used: Blackmon 80 (Ureña), Harvey 90 (Rossi) Attendance: 40,070 Referee: Alex Chilowicz ................................................................. Vancouver Whitecaps (0) 2 Scorers: K. Kamara 63, A. Davies 70 Yellow card: Juárez 11, Waston 37 Subs used: Felipe Martins 75 (Reyna), Shea 81 (Davies), Blondell 89 (Kamara) Montreal Impact (0) 1 Scorers: M. Mancosu 81 Yellow card: Cabrera 32, Mancosu 92 Subs used: Vargas 70 (Edwards), Choinière 78 (Raitala) Attendance: 27,837 Referee: David Gantar ................................................................. Sporting KC (0) 0 Subs used: Gerso Fernandes 57 (Croizet), Salloi 62 (Rubio), Medranda 73 (Lobato) New York City (1) 2 Scorers: M. Moralez 32, J. Medina 53 Red card: Chanot 88 Yellow card: Medina 23, Ring 34, Johnson 59 Subs used: Ismael Tajouri 69 (Medina), Matarrita 85 (David Villa), Ibeagha 89 (Moralez) Attendance: 20,831 Referee: Nima Saghafi ................................................................. LA Galaxy (2) 2 Scorers: O. Kamara 32, R. Alessandrini 34 Yellow card: Alessandrini 18, Ciani 89 Subs used: Pontius 61 (Alessandrini), Lletget 72 (dos Santos), Carrasco 82 (Boateng) Portland Timbers (0) 1 Scorers: S. Blanco 66 Yellow card: Mabiala 86 Subs used: Valentin 61 (Powell), Armenteros 72 (Polo), Flores 84 (Paredes) Attendance: 25,462 Referee: Alejandro Mariscal .................................................................