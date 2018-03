UPDATE 7-MLS Summaries

Mar 4 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Toronto (0) 0 Subs used: Auro 53 (Víctor Vázquez), Delgado 71 (Osorio), Hasler 79 (Ager Aketxe) Columbus Crew (1) 2 Scorers: F. Higuaín 44, G. Zardes 46 Yellow card: Martinez 24 Subs used: Argudo 77 (Pedro Santos), Crognale 88 (Higuaín) Attendance: 26,633 Referee: Sorin Stoica ................................................................. Houston Dynamo (4) 4 Scorers: A. Wenger 5, P. Senderos 23, M. Manotas 27, D. Cerén 45+5 Yellow card: Seitz 61 Subs used: Cerén 15 (Cabezas), Álvarez 68 (Wenger), Quioto 75 (Boniek García) Atlanta United (0) 0 Yellow card: González Pírez 32, McCann 34, Gressel 52 Missed penalty: M. Almirón 49 Subs used: Parkhurst 39 (González Pírez), Kratz 61 (Nagbe), Vázquez 73 (Villalba) Attendance: 20,377 Referee: Armando Villarreal ................................................................. Philadelphia Union (1) 2 Scorers: A. Fontana 43, C. Sapong 69 Yellow card: Sapong 63 Subs used: Simpson 66 (Fontana), Burke 66 (Herbers), Jones 85 (Accam) New England (0) 0 Red card: Mlinar Delamea 24 Yellow card: Dielna 36, Farrell 59, Zahibo 91 Subs used: Anibaba 27 (Penilla), Bye 55 (Agudelo), Rowe 76 (Fagúndez) Attendance: 16,452 Referee: Chris Penso ................................................................. Orlando City (0) 1 Scorers: Stéfano 90+3 Red card: Victor 41 Yellow card: Lindley 31, Yotún 81 Subs used: Stéfano 58 (Mueller), Laryea 66 (Lindley), Allen 81 (Sutter) DC United (1) 1 Scorers: Y. Asad 32 Yellow card: Birnbaum 46, Mattocks 51, DeLeon 47 Missed penalty: D. Mattocks 20 Subs used: Harkes 60 (Stieber), Durkin 73 (Asad), Mullins 85 (Mattocks) Attendance: 25,527 Referee: Marcos de Oliveira ................................................................. Dallas (0) 1 Scorers: M. Silva 86og Yellow card: Hayes 64, Barrios 77 Subs used: Colmán 63 (Mosquera), Lamah 68 (Díaz), Hollingshead 79 (Cannon) Real Salt Lake (1) 1 Scorers: J. Plata 25 Subs used: Acosta 77 (Phillips), Sunday 78 (Kreilach), Horst 84 (Savarino) Attendance: 16,116 Referee: Ted Unkel ................................................................. SJ Earthquakes (2) 3 Scorers: D. Hoesen 27, V. Qazaishvili 28, D. Hoesen 59 Yellow card: Ockford 71 Subs used: Ockford 54 (Quintana), Thompson 82 (Eriksson), Alashe 88 (Qazaishvili) Minnesota United (0) 2 Scorers: K. Molino 81, K. Molino 85 Yellow card: Mears 25 Subs used: Ramírez 29 (Danladi), Ibarra 75 (Finlay), Warner 79 (Ibson) Attendance: 18,000 Referee: Daniel Radford ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (EST/GMT) Seattle Sounders v Los Angeles FC (1700/2200) Vancouver Whitecaps v Montreal Impact (1800/2300) Sporting KC v New York City (1930/0030) LA Galaxy v Portland Timbers (2200/0300)