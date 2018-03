UPDATE 7-MLS Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the MLS on Saturday (start times are EST) Columbus Crew (2) 3 Scorers: F. Higuaín 12pen, G. Zardes 15, G. Zardes 90+4pen Yellow card: Steffen 51 Subs used: Argudo 58 (Martinez), Crognale 82 (Pedro Santos), Clark 96 (Abubakar) Montreal Impact (0) 2 Scorers: I. Piatti 59, R. Edwards 85 Yellow card: Krolicki 32 Subs used: Edwards 66 (Vargas) Attendance: 11,098 Referee: Alejandro Mariscal ................................................................. New England (0) 2 Scorers: D. Fagúndez 48, C. Tierney 90+3 Yellow card: Bye 24, Rowe 63, Bunbury 86 Subs used: Tierney 17 (Gabriel Somi), Németh 70 (Rowe), Agudelo 84 (Penilla) Colorado Rapids (0) 1 Scorers: N. Jackson 66 Yellow card: McBean 17, Martínez 73 Missed penalty: J. Price 54 Subs used: Jackson 65 (McBean) Attendance: 13,305 Referee: Nima Saghafi ................................................................. Real Salt Lake (1) 1 Scorers: J. Plata 20 Yellow card: Beckerman 29 Missed penalty: J. Plata 20 Subs used: Lennon 57 (Barry), Ortuño 67 (Silva), Saucedo 77 (Horst) Los Angeles FC (2) 5 Scorers: D. Rossi 30, L. Blessing 33, B. Feilhaber 47, D. Rossi 81, C. Vela 86 Subs used: Harvey 83 (Bragança), Blackmon 84 (Blessing), Kovar 89 (Rossi) Attendance: 20,706 Referee: Drew Fischer ................................................................. Houston Dynamo (1) 1 Scorers: A. Elis 39 Yellow card: Senderos 29, Cerén 65 Subs used: Garcia 46 (Senderos), Quioto 55 (Manotas), Álvarez 68 (Martínez) Vancouver Whitecaps (1) 2 Scorers: K. Kamara 28pen, B. Shea 49 Yellow card: Teibert 12, Kamara 24, Marinovic 88 Subs used: Shea 36 (de Jong), Blondell 58 (Kamara), Mutch 70 (Teibert) Attendance: 16,082 Referee: Marcos de Oliveira ................................................................. Chicago Fire (0) 3 Scorers: A. Katai 70, N. Nikolić 74, N. Nikolić 82 Yellow card: Kappelhof 36, Schweinsteiger 50 Subs used: Ellis 85 (Katai), Collier 88 (Dean), Corrales 93 (Polster) Sporting KC (2) 4 Scorers: F. Gutiérrez 9, J. Russell 44, J. Medranda 83, F. Gutiérrez 86 Yellow card: Melia 33, Ilie 56 Subs used: Gerso Fernandes 55 (Shelton), Medranda 69 (Sinovic), Croizet 93 (Russell) Attendance: 14,021 Referee: Fotis Bazakos ................................................................. New York RB (1) 4 Scorers: B. Mines 18, B. Wright-Phillips 77, C. Rivas 80, C. Rivas 90+3 Yellow card: Lade 68, Mines 72, Wright-Phillips 90 Subs used: Wright-Phillips 64 (Etienne), Adams 64 (Romero), Long 82 (Collin) Portland Timbers (0) 0 Yellow card: Mabiala 74 Subs used: Arboleda 59 (Armenteros), Adi 73 (Blanco), Paredes 84 (Olum) Attendance: 18,374 Referee: Alex Chilowicz ................................................................. Orlando City (1) 1 Scorers: Y. Yotún 42pen Yellow card: Laryea 56 Subs used: Mueller 28 (Stéfano), Rocha 67 (Laryea), Allen 83 (Sutter) Minnesota United (1) 2 Scorers: E. Finlay 12, E. Finlay 79 Yellow card: Schüller 88, Toye 94 Subs used: Warner 50 (Molino), Ibarra 67 (Nicholson), Toye 72 (Ramírez) Attendance: 24,038 Referee: Rubiel Vazquez ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (EST/GMT) Atlanta United v DC United (1400/1900) New York City v LA Galaxy (1600/2100)