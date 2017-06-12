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2 months ago
UPDATE 1-Soccer-Venezuelan championship quarterfinal results
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#World Football
June 12, 2017 / 1:37 AM / 2 months ago

UPDATE 1-Soccer-Venezuelan championship quarterfinal results

Reuters Staff

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    June 12 (Gracenote) - Results from the Venezuelan championship Quarterfinal second leg matches on Monday 
Quarterfinal
Monday, June 12, second leg
Deportivo Anzoategui - Caracas FC          0-0 (halftime: 0-0) 
First leg: Caracas FC - Deportivo Anzoategui 1-0. Caracas FC win 1-0 on aggregate.
Carabobo FC          - Aragua FC           2-0 (halftime: 2-0) 
First leg: Aragua FC - Carabobo FC 1-0. Carabobo FC win 2-1 on aggregate.
Sunday, June 11, second leg
Deportivo Tachira    - Deportivo La Guaira 2-2 (halftime: 1-1) 
First leg: Deportivo La Guaira - Deportivo Tachira 3-2. Deportivo La Guaira win 5-4 on aggregate.
Zamora FC            - Monagas SC          1-3 (halftime: 1-0) 
First leg: Monagas SC - Zamora FC 3-1. Monagas SC win 6-2 on aggregate.

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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