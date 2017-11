Soccer-Venezuelan championship quarterfinal results

Nov 13 (Gracenote) - Results from the Venezuelan championship Quarterfinal second leg matches on Sunday Quarterfinal Sunday, November 12, second leg Carabobo FC - Caracas FC 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Caracas FC - Carabobo FC 0-1. Carabobo FC win 3-0 on aggregate. Sunday, November 12, second leg Mineros de Guayana - Deportivo La Guaira 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Deportivo La Guaira - Mineros de Guayana 1-1. Mineros de Guayana win 3-2 on aggregate. Saturday, November 11, second leg Estudiantes de Merida - Monagas SC 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Monagas SC - Estudiantes de Merida 1-1. Monagas SC win 2-1 on aggregate. Deportivo Lara - Zamora FC 6-2 (halftime: 1-1) First leg: Zamora FC - Deportivo Lara 1-1. Deportivo Lara win 7-3 on aggregate.