June 11 (Gracenote) - Results and standings from the World Cup Qualifying European Group G matches on Sunday Sunday, June 11 Macedonia 1 Spain 2 Israel 0 Albania 3 Italy 5 Liechtenstein 0 Standings P W D L F A Pts 1 Spain 6 5 1 0 21 3 16 ------------------------- 2 Italy 6 5 1 0 18 4 16 3 Albania 6 3 0 3 7 8 9 4 Israel 6 3 0 3 9 12 9 5 Macedonia 6 1 0 5 8 13 3 6 Liechtenstein 6 0 0 6 1 24 0 1: Final tournament