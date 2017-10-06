UPDATE 3-Soccer-World Cup Qualifying European summaries

Oct 6 (Gracenote) - Summaries from the World Cup Qualifying European matches on Friday Friday, October 6 Austria 3 Guido Burgstaller 25, Marko Arnautovic 76, Louis Schaub 89 Serbia 2 Luka Milivojevic 11, Nemanja Matic 83 Halftime: 1-1;Attendance: 42,400 - - - Ireland 2 Daryl Murphy 2,19 Moldova 0 Red Card: Alexandru Gatcan 90+2 Halftime: 2-0; - - - Italy 1 Giorgio Chiellini 40 Macedonia 1 Aleksandar Trajkovski 77 Halftime: 1-0;Attendance: 22,603 - - - Liechtenstein 0 Israel 1 Eitan Tibi 21 Halftime: 0-1;Attendance: 3,458 - - - Spain 3 Rodrigo 16, Isco 23, Thiago 26 Albania 0 Halftime: 3-0; - - - Croatia 1 Mario Mandzukic 57 Finland 1 Pyry Soiri 90 Halftime: 0-0;Attendance: 7,578 - - - Turkey 0 Iceland 3 Johann Berg Gudmundsson 32, Birkir Bjarnason 39, Kari Arnason 49 Halftime: 0-2; - - - Kosovo 0 Ukraine 2 Leart Paqarada 60og, Andriy Yarmolenko 87 Halftime: 0-0; - - - Georgia 0 Wales 1 Tom Lawrence 49 Halftime: 0-0;Attendance: 30,000 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, October 7 Sweden v Luxembourg (1600) Belarus v Netherlands (1845) Bulgaria v France (1845) Faroe Islands v Latvia (1600) Andorra v Portugal (1845) Switzerland v Hungary (1845) Bosnia v Belgium (1600) Gibraltar v Estonia (1600) Cyprus v Greece (1845) Sunday, October 8 Czech Republic v San Marino (1845) Germany v Azerbaijan (1845) Norway v Northern Ireland (1845) Denmark v Romania (1600) Kazakhstan v Armenia (1600) Poland v Montenegro (1600) Lithuania v England (1600) Slovakia v Malta (1600) Slovenia v Scotland (1600) Monday, October 9 Moldova v Austria (1845) Serbia v Georgia (1845) Wales v Ireland (1845) Albania v Italy (1845) Macedonia v Liechtenstein (1845) Israel v Spain (1845) Finland v Turkey (1845) Iceland v Kosovo (1845) Ukraine v Croatia (1845)