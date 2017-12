TABLE-Foreign trading in South Korean stocks for Dec

SEOUL, Dec 28 (Reuters) - Monthly net trading in shares on South Korea's main stock exchange by three major categories of investors for December, in billions of South Korean won (a negative figure indicates net selling): FOREIGNERS INSTITUTIONS RETAILS December 1 -194.5 89.8 140.5 December 4 150.5 88.2 -258.2 December 5 33.1 293.2 -347.5 December 6 -338.7 37.1 251.5 December 7 -341.1 491.5 -44.8 December 8 -101.9 40.1 38.8 December 11 -165.5 230.6 -91.6 December 12 -238.8 62.3 147.5 December 13 -204.9 694.8 -511.9 December 14 381.5 -14.8 -378.1 December 15 -202.2 421.7 -257.0 December 18 -165.0 265.5 -129.4 December 19 64.1 284.6 -357.2 December 20 -306.7 617.5 -368.1 December 21 -328.1 311.2 -8.4 December 22 132.9 388.2 -849.1 December 26 24.6 872.5 -894.4 December 27 -115.6 -375.3 465.9 December 28 179.3 30.6 -213.2 Month to date -1,737.1 4,829.1 -3,664.8 Year to date 6,581.6 -2,426.1 -9,329.1 FOREIGNERS INSTITUTIONS RETAILS 2017 December -1,737.1 4,829.1 -3,664.8 November 83.0 -595.6 -272.2 October 2,975.9 -3,252.4 117.5 September -1,590.0 1,358.3 -180.7 August -1,875.2 1,712.5 -363.6 July -524.7 1,782.9 -868.0 June 1,658.6 -3,311.0 1,276.8 May 1,334.5 217.7 -1,931.5 April 804.0 -219.8 -756.3 March 3,507.0 -3,661.6 -999.5 February 307.6 678.2 -1,702.1 January 1,637.8 -1,964.5 15.3 2016 December 1,055.2 345.4 -1,444.6 November -329.5 1,836.9 -910.4 October 429.7 458.9 -958.2 September 1,104.2 -1,982.4 -21.1 August 1,365.0 1,327.0 -825.5 July 4,009.7 -3,369.9 -956.6 June 806.4 248.8 -1,283.1 May 185.2 -1,203.8 377.4 April 1,944.1 -1,886.6 -532.9 March 3,431.6 -2,929.7 -1,363.2 February 300.5 1,463.0 -1,839.0 January -2,966.2 3,137.3 1,151.8 FOREGNERS INSTITUTIONS RETAILS 2017 6,581.6 -2,426.1 -9,329.2 2016 11,335.9 -5,209.1 -8,605.3 2015 -3,578.3 -464.6 -403.8 2014 4,834.8 -693.4 -2,836.3 2013 3,411.1 5,058.2 -5,639.0 2012 17,462.1 4,044.6 -15.550.0 ($1 = 1,068.1300 won) (Reporting by Yuna Park)