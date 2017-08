Swimming-World championship men's 50m freestyle semifinal results

July 28 (Gracenote) - Results from the World championship Men's 50m Freestyle Semifinal on Friday Semifinal 1 1. Caeleb Dressel (U.S.) 21.29 Q 2. Vladimir Morozov (Russia) 21.45 Q 3. Benjamin Proud (Britain) 21.60 Q 4. Nathan Adrian (U.S.) 21.83 5. Luca Dotto (Italy) 21.92 6. Andrii Govorov (Ukraine) 21.96 7. Krisztian Takacs (Hungary) 22.05 8. Sergiy Shevtsov (Ukraine) 22.22 Semifinal 2 1. Bruno Fratus (Brazil) 21.60 Q 2. Kristian Gkolomeev (Greece) 21.71 Q 2. Ari-Pekka Liukkonen (Finland) 21.71 Q 4. Pawel Juraszek (Poland) 21.74 Q 5. Cesar Cielo (Brazil) 21.77 Q 6. Cameron McEvoy (Australia) 21.81 7. Damian Wierling (Germany) 21.93 8. Shinri Shioura (Japan) 22.02