July 29 (Gracenote) - Results from the World championship Men's 50m Freestyle Final on Saturday 1. Caeleb Dressel (U.S.) 21.15 2. Bruno Fratus (Brazil) 21.27 3. Benjamin Proud (Britain) 21.43 4. Vladimir Morozov (Russia) 21.46 5. Pawel Juraszek (Poland) 21.47 6. Ari-Pekka Liukkonen (Finland) 21.67 7. Kristian Gkolomeev (Greece) 21.73 8. Cesar Cielo (Brazil) 21.83