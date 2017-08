Swimming-World championship women's 50m backstroke semifinal results

July 26 (Gracenote) - Results from the World championship Women's 50m Backstroke Semifinal on Wednesday Semifinal 1 1. Georgia Davies (Britain) 27.49 2. Emily Seebohm (Australia) 27.51 3. Aliaksandra Herasimenia (Belarus) 27.54 4. Wang Xueer (China) 27.60 5. Anastasia Fesikova (Russia) 27.65 6. Mimosa Jallow (Finland) 27.95 7. Alicja Tchorz (Poland) 28.13 7. Theodora Drakou (Greece) 28.13 Semifinal 2 1. Etiene Medeiros (Brazil) 27.18 2. Fu Yuanhui (China) 27.19 3. Kathleen Baker (U.S.) 27.48 4. Holly Barratt (Australia) 27.51 5. Hannah Stevens (U.S.) 27.63 6. Kylie Masse (Canada) 27.64 7. Andrea Berrino (Argentina) 27.80 8. Simona Baumrtova (Czech Republic) 28.03