ATP Tour Rankings

Feb 19 (OPTA) - Rankings from the ATP Tour singles Rank Points 1 Roger Federer (SUI) 10,105 2 Rafael Nadal (ESP) 9,760 3 Marin Cilic (CRO) 4,960 4 Grigor Dimitrov (BUL) 4,635 5 Alexander Zverev (GER) 4,450 6 Dominic Thiem (AUT) 4,220 7 David Goffin (BEL) 3,280 8 Jack Sock (USA) 2,880 9 Kevin Anderson (RSA) 2,825 10 Juan Martin del Potro (ARG) 2,815 11 Pablo Carreno Busta (ESP) 2,660 12 Sam Querrey (USA) 2,595 13 Stanislas Wawrinka (SUI) 2,475 14 Novak Djokovic (SRB) 2,470 15 Nick Kyrgios (AUS) 2,395 16 Lucas Pouille (FRA) 2,335 17 Tomas Berdych (CZE) 2,230 18 John Isner (USA) 2,205 19 Albert Ramos-Vinolas (ESP) 1,985 20 Andy Murray (GBR) 1,960 21 Fabio Fognini (ITA) 1,850 22 Roberto Bautista Agut (ESP) 1,845 23 Diego Schwartzman (ARG) 1,810 24 Adrian Mannarino (FRA) 1,715 25 Kyle Edmund (GBR) 1,667 26 Kei Nishikori (JPN) 1,595 27 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1,560 28 Gilles Muller (LUX) 1,535 29 Damir Dzumhur (BIH) 1,490 30 Hyeon Chung (KOR) 1,472 31 Andrey Rublev (RUS) 1,439 32 Milos Raonic (CAN) 1,400 33 Pablo Cuevas (URU) 1,380 34 Richard Gasquet (FRA) 1,375 35 Philipp Kohlschreiber (GER) 1,335 36 Filip Krajinovic (SRB) 1,320 37 Feliciano Lopez (ESP) 1,295 38 David Ferrer (ESP) 1,280 39 Gael Monfils (FRA) 1,265 40 Fernando Verdasco (ESP) 1,260 41 Yuichi Sugita (JPN) 1,235 42 Robin Haase (NED) 1,220 43 Aljaz Bedene (SLO) 1,098 44 Alexandr Dolgopolov (UKR) 1,091 45 Benoit Paire (FRA) 1,075 46 Denis Shapovalov (CAN) 1,031 47 Karen Khachanov (RUS) 1,030 48 Borna Coric (CRO) 1,001 49 Leonardo Mayer (ARG) 999 50 Daniil Medvedev (RUS) 984 51 Steve Johnson (USA) 975 52 Paolo Lorenzi (ITA) 955 53 Mischa Zverev (GER) 952 54 Jan-Lennard Struff (GER) 905 55 Guido Pella (ARG) 905 56 Julien Benneteau (FRA) 882 57 Jared Donaldson (USA) 878 58 Ryan Harrison (USA) 875 59 Andreas Seppi (ITA) 861 60 Tennys Sandgren (USA) 860 61 Jiri Vesely (CZE) 850 62 Marton Fucsovics (HUN) 825 63 Federico Delbonis (ARG) 825 64 Peter Gojowczyk (GER) 821 65 Viktor Troicki (SRB) 790 66 Gilles Simon (FRA) 790 67 Guillermo Garcia-Lopez (ESP) 785 68 Horacio Zeballos (ARG) 768 69 Florian Mayer (GER) 739 70 Maximilian Marterer (GER) 734 71 Joao Sousa (POR) 730 72 Roberto Carballes Baena (ESP) 728 73 Marius Copil (ROU) 717 74 Mirza Basic (BIH) 703 75 Donald Young (USA) 701 76 Evgeny Donskoy (RUS) 694 77 Nikoloz Basilashvili (GEO) 686 78 Ivo Karlovic (CRO) 680 79 Denis Istomin (UZB) 678 80 Stefanos Tsitsipas (GRE) 678 81 Thomas Fabbiano (ITA) 676 82 Yen-Hsun Lu (TPE) 674 83 Vasek Pospisil (CAN) 673 84 Dusan Lajovic (SRB) 666 85 Taylor Fritz (USA) 664 86 Nicolas Kicker (ARG) 660 87 Radu Albot (MDA) 643 88 Matthew Ebden (AUS) 640 89 Mikhail Kukushkin (KAZ) 638 90 Laslo Djere (SRB) 626 91 Frances Tiafoe (USA) 614 92 Cedrik-Marcel Stebe (GER) 608 93 Mikhail Youzhny (RUS) 604 94 Nicolas Jarry (CHI) 596 95 Jordan Thompson (AUS) 591 96 Jeremy Chardy (FRA) 580 97 Dudi Sela (ISR) 570 98 Lukas Lacko (SVK) 561 99 Pierre-Hugues Herbert (FRA) 555 100 Nicolas Mahut (FRA) 551