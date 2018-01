Jan 12 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Auckland Men's Singles matches on Thursday .. Quarter-final .. Robin Haase (NED) beat Peter Gojowczyk (GER) 6-4 6-4 7-David Ferrer (ESP) beat Hyeon Chung (KOR) 6-3 6-2 2-Juan Martin del Potro (ARG) beat Karen Khachanov (RUS) 7-6(4) 6-3