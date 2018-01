Jan 12 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250 / WTA Premier, Sydney Men's Singles matches on Thursday .. Quarter-final .. Daniil Medvedev (RUS) beat Paolo Lorenzi (ITA) 6-3 6-3 4-Fabio Fognini (ITA) beat 5-Adrian Mannarino (FRA) 6-7(4) 7-6(4) 6-2 Alex De Minaur (AUS) beat Feliciano Lopez (ESP) 6-4 6-4 Benoit Paire (FRA) beat 2-Gilles Muller (LUX) 6-4 6-4