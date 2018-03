UPDATE 2-ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Men's Doubles Results

Mar 11 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Men's Doubles matches on Saturday .. 1st Round .. John Isner (USA) and beat Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-3 7-6(6) Jack Sock (USA) and Fernando Verdasco (ESP) 8-Ivan Dodig (CRO) and beat Ben McLachlan (JPN) and 4-6 6-3 1-0(5) Rajeev Ram (USA) Julio Peralta (CHI) 3-Oliver Marach (AUT) and beat Steve Johnson (USA) and 7-6(4) 6-3 Mate Pavic (CRO) Daniel Nestor (CAN) Feliciano Lopez (ESP) and beat Juan Martin del Potro 6-4 6-2 Marc Lopez (ESP) (ARG) and Grigor Dimitrov (BUL) Gilles Muller (LUX) and beat Rohan Bopanna (IND) and 5-7 6-2 1-0(4) Sam Querrey (USA) Edouard Roger-Vasselin (FRA) Pablo Carreno Busta (ESP) beat Kyle Edmund (GBR) and 7-6(6) 7-5 and Franko Skugor (CRO) David Marrero (ESP) Marcus Daniell (NZL) and beat Philipp Kohlschreiber 4-6 6-2 1-0(7) Diego Schwartzman (ARG) (GER) and Lucas Pouille (FRA) Adrian Mannarino (FRA) and beat 2-Henri Kontinen (FIN) and 7-6(4) 3-6 Fabrice Martin (FRA) John Peers (AUS) 1-0(6)