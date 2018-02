Feb 15 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Buenos Aires Men's Singles matches on Wednesday .. 2nd Round .. Guido Pella (ARG) beat 8-Fernando Verdasco (ESP) 6-2 6-4 5-Diego Schwartzman (ARG) beat Thomaz Bellucci (BRA) 3-6 6-3 6-2 Aljaz Bedene (SLO) beat 3-Albert Ramos-Vinolas 3-6 7-5 6-1 (ESP)