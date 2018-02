Feb 20 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Delray Beach Men's Singles matches on Monday .. 1st Round .. Donald Young (USA) beat Ramkumar Ramanathan (IND) 6-1 6-2 8-Hyeon Chung (KOR) beat Cameron Norrie (GBR) 3-6 6-3 6-1 Frances Tiafoe (USA) beat Matthew Ebden (AUS) 6-2 2-6 6-2