Feb 20 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Marseille Men's Singles matches on Monday .. 1st Round .. 5-Roberto Bautista Agut (Bye) (ESP) Julien Benneteau (FRA) beat Malek Jaziri (TUN) 6-4 6-3 4-Tomas Berdych (CZE) (Bye) Thomas Fabbiano (ITA) beat Felix Auger-Aliassime 6-3 6-4 (CAN) 7-Damir Dzumhur (BIH) beat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-7(6) 7-6(3) 6-1 3-Lucas Pouille (FRA) (Bye) 2-Stanislas Wawrinka (SUI) (Bye)