Mar 1 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Sao Paulo Men's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. Guilherme Clezar (BRA) beat Thiago Monteiro (BRA) 6-3 1-6 7-5 .. 2nd Round .. 5-Leonardo Mayer (ARG) beat Carlos Berlocq (ARG) 7-5 6-4 3-Pablo Cuevas (URU) beat Sebastian Ofner (AUT) 6-4 7-6(4) Guillermo Garcia-Lopez beat 8-Federico Delbonis (ARG) 7-6(3) 4-6 6-4 (ESP) 2-Fabio Fognini (ITA) beat Joao Domingues (POR) 7-5 6-1