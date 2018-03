Mar 2 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Sao Paulo Men's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 1-Albert Ramos-Vinolas beat Guilherme Clezar (BRA) 6-3 6-4 (ESP) Nicolas Jarry (CHI) beat 6-Guido Pella (ARG) 6-7(2) 6-4 7-6(2) Horacio Zeballos (ARG) beat 4-Gael Monfils (FRA) 6-3 3-6 6-3